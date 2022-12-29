Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він підкреслив, що привести Росію до тями можна лише поділивши на окремі країни.

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Політтехнолог переконаний, що Україна має поступово привчати Захід, що сценарій розпаду Росії внаслідок війни — гарний сценарій.

Розпад Росії вигідний усім

За 10 місяців війни світові лідери багато в чому змінили свою думку, тому що українська влада, дипломатія та інші спеціалісти впливали на них, пояснювали. Західні лідери поступово починали розуміти, чим треба допомогти, як потрібно діяти, як з Росією можна, а як – ні.

Тепер потрібно, щоб вони змирилися з думкою про розпад Росії. І це вигідно всьому світу, всій цивілізації вигідно мати справу з окремими шматками, а не з одною великою Росією,

— додав Шейтельман.

Потрібно також пояснювати Заходу, що там немає народу, зауважив експерт. Важливо їм розповідати, що саме там відбувається і хто насправді росіяни. Якщо світові лідери зрозуміють, в управлінні яких людей перебува Росія, вони усвідомлять, що домовлятися з ними неможливо.

"Простіше тоді вже нехай буде 80 країн чи 20", – вважає політтехнолог.

Розпад Росії можливий: дивитись відео

"Оцивілізовувати" легше по шматочках

Шейтельман навів приклад з Югославією, як міні моделлю Росії, бо в Югославії жило всього 10 мільйонів осіб. Там тиран Слободан Милошевич почав війну з регіонами, які вирішили виходити зі складу країни. Світу довелося його утихомирювати, "оцивілізовувати" Югославію по шматках.

Досі залишилися лише два таких шматочки: з Боснією є проблеми і з Сербією. А решта країн уже або в НАТО, або в ЄС, або є кандидатами на вступ до ЄС,

– зауважив спікер.

Цивілізації не вдасться проковтнути Росією одним шматком, переконаний Шейтельман. Можливо навіть якась частина дістанеться Китаю.

Ядерна зброя

Існує теза, якщо утвориться багато маленьких держав, то збільшиться кількість країн з ядерною зброєю, адже вони поділять між собою російську. За словами Шейтельмана, ці "страшилки" розповсюджують самі росіяни.

Чому Заходу вигідніше мати справу з однією країною? Хай у вас буде конкуренція, ви будете кожен у своєму регіоні добувати нафту окремо, від цього впадуть ціни на нафту в світі,

– додав спікер.

Також він зауважив, що центр управління ядерною зброєю один. І ядерна бомба, яка фізично перебуває на Далекому Сході, управляється з Москви. Світ боїться, що ядерна зброя потрапить до рук терористів, якщо Росія розпадеться, але вона і зараз в руках терористів.

Як співжити ворожим країнам

В сучасній історії є приклади, коли дві ворожі країни живуть поряд більш-менш спокійно. За словами політтехнолога, сценаріїв такого співжиття небагато. Перше – або нам пощастить і Росія розпадеться, тоді ми будемо у відносній безпеці, бо зможемо впоратися в разі чого з будь-яким окремим регіоном.

Друге – якщо Росія не розпадеться, тоді Україні доведеться створити власну ядерну зброю.

Україні потрібно запропонувати Заходу дві альтернативи: або ми створюємо ядерну зброю, або ви нас берете до НАТО, і тоді вже буде ваша ядерна зброя,

– підсумував політолог.

Чи можливий розпад Росії