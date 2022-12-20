Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Захід хоче провести контрольовану капітуляцію Росії.

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США бояться швидкої перемоги України

На думку публіциста, у США бояться некерованого розпаду Росії.

"У 1991 році Джордж Буш-старший бігав по Верховній Раді України та кричав, щоб ні в якому разі не проголошували незалежність, бо що ж відбудеться – Росія розпадеться. Тоді був фейковий розпад – Росія зберегла достатній вплив в Україні, всі майдани боролися проти цього. Зараз загроза більш серйозна", – вважає Піонтковський.

Публіцист припустив, що західні партнери не надають ЗСУ весь "джентльменський набір" озброєння, про який нещодавно казав Валерій Залужний, бо це означатиме швидку перемогу України, обвал російської влади та відхід не лише Путіна, а і всієї верхівки.

На всій цій території, яка розтерта на 11 часових поясів, почнеться безвладдя, російська смута, приватні армії Пригожина, Кадирова, Рогозіна. Ви уявляєте що це таке? Тому давайте контрольовану капітуляцію зробимо. Як не будь потихеньку, не відразу,

– пояснив Піонтковський.

За словами публіциста, такі побоювання регулярно висвітлюється американською пресою, зокрема відомим експертом, ексгенеральним секретарем США Генрі Кіссінджером.

"Стаття Кіссінджера називається "Як нам запобігти розпаду Росії". І він пропонує порадити українцям піти на контрольований, поступовий розпад Росії. Він помиляється двічі. По-перше, українці не підуть на контрольований розпад Росії, їх не вдасться вмовити. По-друге, нічим в Росії керувати не вдасться. Вона без зовнішнього впливу розпалася в 1991 році, так само вона розпадеться і в 2023 році", – впевнений Андрій Піонтковський.

Врятувати Росію від розпаду не вдасться

За словами російського публіциста, він не передрікає розпад Росії і не чекає із задоволенням. Але розвал є неминучим, оскільки суспільство в Росії розколоте.

"Після поразки в цій війні з’ясується, що в Росії триліони "нічиєї" власності. В Росії немає приватної власності. Вона вся розподілена "по понятіям", по стосунках з владою. І Путін, як розводящий, все регулює: цього мілліардера до тюрми, а цьому – дозволити взяти ЮКОС і т.д.", – розповів Андрій Піонтковський.

На думку російського публіциста, головне завдання – територіальна цілісність України і гарантії її безпеки від "бардака, який буде відбуватися на території колишньої Російської імперії".

Гарантією безпеки буде членство України в НАТО, а врятувати Росію ані нам, ані вам, пане Кіссінджер, не вдасться,

– підсумував Піонтковський.

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