Сумнівний запас міцності

Ой, та годі, серйозно? Насамперед нагадаю, що російського контингенту в Придністров'ї – приблизно 1 700 особового складу. Це, власне кажучи, дві БТГр. Незаконних збройних формувань біля Придністров'я – приблизно 7,5 тисяч чи 9 БТГр. Тобто сумарно потенціал противника – 11 БТГр. Але є нюанс.

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Нюанс у тому, що це не можна вважати батальйонно-тактичними групами, оскільки вони не мають штатної комплектації у техніці. При цьому навіть та техніка, що значиться на озброєнні незаконних збройних формувань "ПМР", не вся боєздатна і частково в непридатному для використання стані.

І якщо уявити, що це угруповання, яке складно назвати ударним, вторгнеться в Україну, то його повне знищення займе від двох тижнів до місяця.

Загроза для Молдови

З іншого боку, як би це смішно не звучало, але ця група військ становить серйозну загрозу для Молдови, оскільки є більш боєздатною силою, ніж молдавська армія. І в цьому і є загроза для нас.

Зараз Молдову розхитують агенти Кремля, але це розхитування цілком може вийти за межі соціально-політичної складової та набути військового характеру – зміна влади через інтервенцію через Придністров'я.

Наприклад, незаконним збройним формуванням "ПМР" зовсім не важко захопити аеродром Меркулешті, для виходу на Бельці й відрізання північної Молдови від центру, з виходом ударної групи на Кишинів.

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І не забуваємо, що між Молдовою та Росією є транзитне авіаційне сполучення, за допомогою якого Кишинів регулярно приймає росіян, приналежність яких до туристів не очевидна та сумнівна.

Так, для України на нинішньому етапі загрози з боку Придністров'я немає, точніше вона мінімальна. Але ось загроза для самої Молдови. З цього приводу я не був би такий спокійний.

Що ж, тепер у Молдові про це почали говорити вголос. Але говорити про те, що молдавський страус дістав голову з піску зарано. Втім, аби не було запізно...