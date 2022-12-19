Про це заявив директор Служби розвідки та безпеки Александр Мустяца. За словами чиновника, аналізуються кілька сценаріїв, у яких Москва спробує включити наземне вторгнення через Північ України у напрямку Молдови.
До речі На сьогодні Україна захищає свободу Молдови, – Санду
У Молдові розповіли, коли може початися наступ Росії
Він заявив, що наразі питання не в тому, чи Росія розпочне новий наступ на Молдову, а в тому, "коли це відбудеться". Александр Мустяца зазначив, що йдеться про січень, лютий або березень і квітень.
Але, судячи з інформації, що є у нас, Росія має намір піти далі. З метою створення з'єднання з Придністров'ям, яке є територією Молдови, і тоді можна однозначно сказати, що так вони мають намір дійти сюди, з'єднатися. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева ми можемо обговорити, але це реальний та дуже високий ризик,
– сказав директор Служби розвідки та безпеки.
Він додав, що найбільший склад боєприпасів у Європі, який у селі Колбасна в Придністров'ї, охороняється росіянами з максимальною пильністю. Однією із гіпотез є використання цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.
Молдова вимагає вивести війська з Придністров'я
- У Молдові закликали вивести російські війська з окупованого Придністров'я. В молдовському уряді заявили, що присутність військ Росії в Придністров'ї порушує суверенітет Молдови.
- Росія неодноразово прямо погрожувала Молдові, зокрема через зближення Кишинева та ЄС. Глава російського МЗС Сєргєй Лавров попереджав, що будь-які дії Молдови щодо невизнаного Придністров'я вважатимуться нападом на Росію.
- У жовтні президент Володимир Зеленський запропонував створити дипломатичні платформи для звільнення окупованих територій в усьому світі. Він згадав про Придністров'я та Абхазію.
- Також слід зазначити, що Росія веде гібридну війну в Молдові. У Кишиневі відбувалися антиурядові протести. Проросійські партії збирали людей на мітинги, аби висловити незгоду з політикою президентки Молдови Майї Санду.