Про це заявив директор Служби розвідки та безпеки Александр Мустяца. За словами чиновника, аналізуються кілька сценаріїв, у яких Москва спробує включити наземне вторгнення через Північ України у напрямку Молдови.

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Він заявив, що наразі питання не в тому, чи Росія розпочне новий наступ на Молдову, а в тому, "коли це відбудеться". Александр Мустяца зазначив, що йдеться про січень, лютий або березень і квітень.

Але, судячи з інформації, що є у нас, Росія має намір піти далі. З метою створення з'єднання з Придністров'ям, яке є територією Молдови, і тоді можна однозначно сказати, що так вони мають намір дійти сюди, з'єднатися. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева ми можемо обговорити, але це реальний та дуже високий ризик,

– сказав директор Служби розвідки та безпеки.

Він додав, що найбільший склад боєприпасів у Європі, який у селі Колбасна в Придністров'ї, охороняється росіянами з максимальною пильністю. Однією із гіпотез є використання цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.

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