Об этом заявил директор Службы разведки и безопасности Александр Мустяца. По словам чиновника, анализируется несколько сценариев, в которых Москва попытается включить наземное вторжение через Север Украины в направлении Молдовы.

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Он заявил, что сейчас вопрос не в том, начнет ли Россия новое наступление на Молдову, а в том, "когда это произойдет". Александр Мустяца отметил, что речь идет о январе, феврале или марте и апреле.

Но, судя по имеющейся у нас информации, Россия намерена пойти дальше. С целью создания соединения с Приднестровьем, которое является территорией Молдовы, и тогда можно однозначно сказать, что так они намерены прийти сюда, соединиться. Что будет дальше, их намерения по Кишиневу мы можем обсудить, но это реальный и очень высокий риск,

– сказал директор Службы разведки и безопасности.

Он добавил, что самый большой склад боеприпасов в Европе, который находится в селе Колбасна в Приднестровье, охраняется россиянами с максимальным рвением. Одна из гипотез –использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.

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