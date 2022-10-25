Во время выступления на саммите Крымской платформы Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий во всем мире. В частности, он упомянул о Приднестровье и Абхазии, пишет 24 канал.

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Зеленский предлагает создать специальные платформы

Глава государства отметил, что когда Украина выйдет на свои законные государственные границы и вернет Крым, нашей стране будет необходим опыт международного сообщества – безопастностный, политический, юридический, экономический, социальный, инфраструктурный, чтобы вернуть полуострову полноценную жизнь.

Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены – от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий,

– сказал Зеленский.

Зеленский обратился к мировым лидерам и пригласил их посетить освобожденные от оккупантов территории. также президент предлагает им посетить украинский Крым, когда там развевается сине-желтое знамя. Он подчеркнул, что эта часть Европы заждалась дорогих и уважаемых гостей.

Также президент Украины просит международное сообщество поддерживать наше государство в борьбе с российскими захватчиками и постоянно усиливать его, ведь именно оно является фундаментом будущего мира.

Что известно о Крымской платформе в Хорватии

24 – 25 октября в хорватском Загребе проходит первый парламентский саммит международной Крымской платформы. К участию в мероприятии приглашены делегации из более чем 50 стран и институтов.

Украина также пригласила представителей стран, не являющихся членами платформы, в том числе из Южной Америки, Африки и Азии.

Также 24 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем открыли V украинско-немецкий экономический форум.

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