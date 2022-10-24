Чубаров предложил внести изменения в Конституцию по статусу Крыма как национально-территориальной автономии в составе Украины.

Читайте также Крымчанин написал на заборе родственника, что тот убийца детей: загремел в колонию на 2,5 года

Что предлагает Чубаров

Чубаров объяснил, что согласно Конституции Крым является автономией, но необходимо переформатировать этот статус.

Мы должны внести изменения в Конституцию Украины, где четко определить крымскую автономию как автономию, созданную по национально-территориальному признаку, как форму самоопределения коренного народа Крыма – крымскотатарского,

– подчеркнул он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что необходимо "определиться с субъектом самоопределения в Крыму, с источником". По его словам, этим источником является неотъемлемое право коренного народа полуострова на самоопределение в составе независимого украинского государства.

Также Чубаров отметил, что через такой механизм народу необходимо одновременно решать вопрос укрепления "украинского государства, части нашей государственной территории и обеспечения прав человека, независимо от его этнической или религиозной принадлежности".

Темы Крымской платформы

Крымская платформа, которая проходит в столице Хорватии Загребе в Национальной библиотеке, довольно большая по своим масштабам. Еще в 2021 году проходила правительственная Крымская платформа, сейчас – парламентская. Некоторые спикеры выступают вживую, некоторые – в формате онлайн.

Важнейшей темой платформы является обсуждение того, как Крым изменился после 24 февраля. Ранее и международные организации, и фонды, и представители общества мониторили ситуацию и говорили, что вопрос деоккупации возникнет через 10 лет. Теперь понятно, что он будет быстрее, и Украина должна быть к этому готова.

На одной из сессий будут обсуждать вопросы прав человека, в том числе детей, депортации и т.д.

Достойно внимания – Россия массово мобилизует крымских татар: видео