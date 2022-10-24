Об этом 24 каналу рассказал международный секретарь объединения "Крымская платформа" в ВРУ Богдан Веселовский. Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал о результатах второго саммита Крымской платформы.

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Темы Крымской платформы

Веселовский отметил, что Крымская платформа, которая проходит в столице Хорватии Загребе в Национальной библиотеке, достаточно велика по своим масштабам. Еще в 2021 году проходила правительственная Крымская платформа, сейчас – парламентская. Некоторые спикеры выступают вживую, некоторые – в формате онлайн.

Обсуждают вопросы, касающиеся оккупации Крымского полуострова, ответственности России за ее международное зло, будущей реинтеграции Крыма. Эти вопросы разделены на 5 сессий,

– заметил международный секретарь объединения "Крымская платформа" в ВРУ.

Он добавил, что одной из самых интересных тем будет то, как Хорватия в свое время реинтегрировала свои оккупированные территории в 90-е. Выступать по этой теме будет советница президента Хорватии. Она и была автором этой стратегии.

"В 1995 – 1997 годах они провели молниеносные военные операции по возвращению хорватских территорий. Также возник вопрос, как восстановить их, так сказать, мозги. Она этим всем занималась", – подчеркнул Веселовский.

Важнейшая тема

По его словам, важнейшей темой платформы является обсуждение того, как Крым изменился после 24 февраля. Ранее и международные организации, и фонды, и представители общества мониторили ситуацию и говорили, что вопрос деоккупации возникнет через 10 лет. Теперь понятно, что он будет быстрее, и Украина должна быть к этому готова.

Подтверждено, что приедет Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США. Такие страны, как Польша, Румыния, будут представлены главами сразу 2 палат. Из Ирландии приедет только спикер Верхней палаты,

– подчеркнул международный секретарь объединения "Крымская платформа" в ВРУ.

Веселовский о том, что обсудят на саммите Крымской платформы: смотрите видео

Вопросы прав человека

Он также рассказал, что на одной из сессий будут обсуждать вопросы прав человека, в том числе детей, депортации и т.д. Кроме того, состоялось открытие фотовыставки "История из оккупированного Крыма". А еще обсуждение судьбы политзаключенных.

"Центровая тема – судьба детей – будет обсуждаться на панели омбудсменов. Этой темой напрямую занимается Дмитрий Лубинец, уполномоченный ВРУ по правам человека. Международные организации отслеживают массовые депортации, являющиеся военным преступлением", – подытожил Веселовский.

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