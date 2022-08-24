Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, очень важно, что в этом году Украине удалось провести Крымскую платформу . Форум был создан год назад, где мировое сообщество задекларировало, что это будет площадка по деоккупации Крыма.

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Удалось привлечь еще больше государств

Если в прошлом году к Крымской платформе присоединились 46 государств и международных организаций. На этот раз к форуму присоединились 60 участников.

Организаторам удалось расширить географию с помощью государств из Африки, Латинской Америки и Азии. Всего здесь выступили 16 президентов, 20 премьер-министров и несколько десятков министров иностранных дел.

Чубаров отмечает, что участники подтвердили, что готовы продолжать деятельность по деоккупации полуострова в пределах Крымской платформы. Представители разных стран подчеркнули, что готовы продолжать помогать Украине и политически, и экономически, и социально, и военно.

Важно, что после полномасштабного вторжения россии в Украину участники уже рассматривают вариант предоставления военной помощи, чтобы деоккупировать Крым. Во время первой декларации, подписанной годом ранее, рассматривали вариант только мирной деоккупации.

Чубаров выделил выступление президента Турции Реджепа Эрдогана на Крымской платформе. Важно, что он заявил о своей позиции четко и последовательно.

Президент Турции четко расставил акценты, что никаких других подходов в этом вопросе вообще быть не может. Крым – это украинская территория. Такая позиция расставляет акценты и не дает простора для спекуляций, – отметил Чубаров.

Чубаров о результатах Крымской платформы: смотрите видео

Напомним, Крымская платформа положила начало в Киеве в 2021 году, чтобы продвигать вопрос о деоккупации полуострова. В этом году на форум впервые присоединились представители Африки и Южной Америки. Свои слова поддержки выразили лидеры многих европейских государств.