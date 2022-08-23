Об этом 24 каналу рассказал представитель президента Украины в АР Крым в 2017 – 2018 годах Борис Бабин. По его словам, сегодня Крымская платформа стала своеобразным ориентиром позиции иностранных государств в вопросе оккупации Крыма россией.

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Почему увеличилось количество участников Крымской платформы

Как отметил Бабин, год назад участие представителей других стран в саммите свидетельствовало об их принадлежности к когорте правомерных государств, осуждающих оккупацию полуострова.

Сегодня Крымская платформа становится маркером для мировых лидеров. Если вы сегодня не участвуете в форуме в Киеве, стоит ли вас расценивать как мощное государство? Ведь вы уклоняетесь от ключевых тенденций мировой политики,

– сказал экс-представитель президента Украины в АР Крым.

По его словам, увеличение количества участников также объясняется онлайн-форматом мероприятия.

"Ведь даже в мирное время собрать 50 президентов или премьеров в Киеве тяжеловато", – добавил Бабин.

Как изменилось отношение Запада к Украине

Кроме того, с началом российской агрессии Киев доказал свою жесткую позицию в вопросе Крыма.

Украина устойчива к любым ультиматумам и далека от любого мнения о капитуляции и территориальных уступках. Эта очень мощная позиция существенно изменила отношение стран Запада к Украине. Они видят, что мы не собираемся сдаваться,

– отметил Бабин.

По его словам, мировые лидеры осознали, что вопрос Крыма на международном уровне следует решать с уважением к территориальной целостности Украины, ведь других вариантов нет.

"Происходила определенная переоценка. То, что сегодня Украина стала полноценным субъектом мировой политики – это очевидный факт", – отметил бывший представитель президента Украины в АР Крым.

Он отметил, что это также способствовало увеличению внимания мира к Крымской платформе.

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