Во время своего выступления президент Владимир Зеленский отметил важность вернуть Крым. Ведь оттуда все началось и должно закончиться, передает 24 канал.

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Реанимация международного правопорядка

Зеленский рассказал историю об активисте, который в прошлом году приехал на первый саммит Крымской платформы с оккупированного Крыма в Киев. Через 9 дней после возвращения его за это задержали оккупанты. В письме он написал, что с Крыма все началось и Крымом все и закончится.

И действительно так, я в это действительно верю. Чтобы преодолеть террор и вернуть безопасность во всем мире, нужно одерживать победу в борьбе с российской агрессией. А это значит – освободить Крым от оккупации. Там, где началось, там и завершится. Это будет эффективная реанимация международного правопорядка,

– заверил президент.

По его словам, возобновление Украиной контроля над Крымом вернет безопасность и справедливость. Это реинтегрирует Крым в современный мир.

Европейское будущее Крыма

Президент подчеркнул, что для Украины Крым – не просто территория и не фишка в геополитической игре. Для нас это часть нашего народа и общества.

"После деоккупации Крым со всем нашим государством станет частью Евросоюза. Паспорт гражданина Украины будет и паспортом ЕС. Это колоссальные возможности для всех наших людей, живущих в Крыму. Дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента. Порты Крыма – портами всей Европы", – сказал Зеленский.

Он уверен, что только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту с Неаполем. Только Украину волнует настоящая безопасность полуострова, то есть нормальная поставка нормальной чистой воды, нормальная утилизация мусора.

Только Украина может выстроить в Крыму современную систему орошения и интегрировать аграрное производство с европейским рынком. Только наше государство даст Крыму современную медицину, образование, цифровизацию. Это все обеспечит только Украина, а не пришедший воровать и унижать.

Заявления Зеленского на саммите

Президент подчеркнул, что Крым с Украиной и мы точно вернемся. Он заверил, что, несмотря на все угрозы, Украина достаточно прочна, чтобы видеть перспективу для украинского Крыма.

Также Зеленский заметил, что теперь в оккупации цветущий и райский Крым превратился в зону экологического бедствия и военный плацдарм. Произошло это благодаря действиям российских оккупантов, безжалостно ворвавшихся в дома украинцев и крымских татар еще в 2014 году.

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