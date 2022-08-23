Під час свого виступу президент Володимир Зеленський наголосив на важливості повернути Крим. Адже звідти все почалось і має закінчитись, передає 24 канал.

До теми Стартував другий саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція

Реанімація міжнародного правопорядку

Зеленський розповів історію про активіста, який минулого року приїхав на перший саміт Кримської платформи з окупованого Криму до Києва. Через 9 днів після повернення його за це затримали окупанти. В листі він написав, що з Криму все почалося й Кримом все й закінчиться.

І це дійсно так, я в це дійсно вірю. Щоб подолати терор і повернути безпеку в усьому світі, треба здобувати перемогу в боротьбі з російською агресією. А це значить – звільнити Крим від окупації. Там, де почалося, там і завершиться. Це буде ефективна реанімація міжнародного правопорядку,

– запевнив президент.

За його словами, відновлення Україною контролю над Кримом поверне безпеку і справедливість. Це реінтегрує Крим в сучасний світ.

Європейське майбутнє Криму

Президент наголосив, що для України Крим – не просто територія і не фішка в геополітичній грі. Для нас – це частина нашого народу і суспільства.

"Після деокупації Крим з всією нашою державою стане частиною Євросоюзу. Паспорт громадянина України буде і паспортом ЄС. Це колосальні можливості для всіх наших людей, які живуть у Криму. Дороги Криму будуть дорогами усього європейського континенту. Порти Криму – портами усієї Європи", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що тільки Україна здатна зв'язати Сімферополь з Берліном, а Ялту з Неаполем. Тільки Україну хвилює справжня безпека півострова, тобто нормальне постачання нормальної чистої води, нормальна утилізація сміття.

Тільки Україна може побудувати в Криму сучасну систему зрошування та інтегрувати аграрне виробництво з європейським ринком. Тільки наша держава дасть Криму сучасну медицину, освіту, цифровізацію. Це все забезпечить тільки Україна, а не той, хто прийшов красти та принижувати.

Заяви Зеленського на саміті

Президент наголосив, що Крим з Україною і ми точно повернемось. Він запевнив, що попри всі загрози, Україна достатньо міцна, щоб бачити перспективу для українського Криму.

Також Зеленський зауважив, що тепер в окупації квітучий та райський Крим перетворився на зону екологічного лиха та військовий плацдарм. Сталося це завдяки діям російських окупантів, які безжально вдерлися у домівки українців та кримських татар ще у 2014 році.

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