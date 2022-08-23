Про це Володимир Зеленський сказав під час саміту Кримської платформи, інформує 24 канал.

Важливо Крим з Україною, і ми точно повернемось, – Зеленський виступив на саміті Кримської платформи

Деградація росії почалась із захоплення Криму

Зеленський нагадав, що деградація росії почалася саме із захоплення Криму. Вона почалася з:

терору кримськотатарського народу,

репресій за релігійною ознакою,

вигнання з Криму людей, які називали півострів українським та захищали нашу культуру.

вбивств та катувань.

росія вкрала частину життя навіть у тих, кому пощастило не стати жертвою репресій. Окупація перетворила Крим, який був райським місцем, на депресивний та залежний регіон. На регіон височенних парканів, колючого дроту і беззаконня. На зону екологічного лиха та військовий плацдарм,

– наголосив Зеленський.

За його словами, починаючи з 24 лютого з окупованого Криму по українських містах випустили 750 різних крилатих ракет.

"750 за пів року. Вони знищили сотні цивільних об'єктів: школи, університети, звичайні житлові будинки, лікарні. Тому відновлення Україною контролю над Кримом стане історичним антивоєнним кроком в Європі. Це поверне безпеку та справедливість", – підкреслив український лідер.

Над відновленням контролю України над тимчасово окупованим Кримом працюють багато політиків та дипломатів з усього світу. Ця робота ведеться у межах Кримської платформи.

Досягнення Кримської платформи за рік

За словами Зеленського, за цей час вдалося розширити платформу. Значно більше лідерів держав приєдналися. Президент їм подякував і наголосив на важливості.

Також звернув увагу, що приєдналися лідери країн Африки та Південної Америки. Це доводить, що у світі немає меж правді.

Крім того, Зеленський подякував президенту Польщі Анджею Дуді, який приїхав до Києва та був особисто присутнім на саміті Кримської платформи.

Варто переглянути – Названі деталі саміту Кримської платформи: дивіться відео