Об этом Владимир Зеленский сказал во время саммита Крымской платформы , передает 24 канал.

Важно Крым с Украиной, и мы точно вернемся, – Зеленский выступил на саммите Крымской платформы

Деградация россии началась с захвата Крыма

Зеленский напомнил, что деградация россии началась именно с захвата Крыма. Она началась с:

террора крымскотатарского народа,

репрессий по религиозному признаку,

изгнание из Крыма людей, которые называли полуостров украинским и защищали нашу культуру.

убийств и пыток.

россия украла часть жизни даже у тех, кому удалось не стать жертвой репрессий. Оккупация превратила Крым, который был райским местом, в депрессивный и зависимый регион. В регион высоких заборов, колючей проволоки и беззакония. В зону экологического бедствия и военный плацдарм,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, начиная с 24 февраля из оккупированного Крыма по украинским городам выпустили 750 разных крылатых ракет.

"750 за полгода. Они уничтожили сотни гражданских объектов: школы, университеты, обычные жилые дома, больницы. Поэтому восстановление Украины контроль над Крымом станет историческим антивоенным шагом в Европе. Это вернет безопасность и справедливость", – подчеркнул украинский лидер.

Над восстановлением контроля Украины над временно оккупированным Крымом работают многие политики и дипломаты со всего мира. Эта работа проводится в рамках Крымской платформы.

Достижение Крымской платформы за год

По словам Зеленского, за это время удалось расширить платформу. Значительно большее число лидеров государств присоединились. Президент их поблагодарил и отметил важность.

Также обратил внимание на то, что присоединились лидеры стран Африки и Южной Америки. Это доказывает, что в мире нет предела правде.

Кроме того, Зеленский поблагодарил президента Польши Анджея Дуду, который приехал в Киев и лично присутствовал на саммите Крымской платформы.

Следует просмотреть – Названы детали саммита Крымской платформы: смотрите видео