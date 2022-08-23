Про це 24 каналу розповів представник президента України в АР Крим у 2017 – 2018 роках Борис Бабін. За його словами, сьогодні Кримська платформа стала своєрідним орієнтиром щодо позиції іноземних держав у питанні окупації Криму росією.

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Чому збільшилася кількість учасників Кримської платформи

Як зазначив Бабін, рік тому участь представників інших країн у саміті засвідчувала їх належність до когорти правомірних держав, які засуджують окупацію півострова.

Сьогодні ж Кримська платформа стає маркером для світових лідерів. Якщо ви сьогодні не берете участь у форумі в Києві, а чи варто вас розцінювати, як потужну державу? Адже ви ухиляєтеся від ключових тенденцій світової політики,

– сказав експредставник президента України в АР Крим.

За його словами, збільшення кількості учасників також пояснюється онлайн-форматом заходу.

"Адже навіть у мирний час зібрати 50 президентів чи прем'єрів у Києві важкувато", – додав Бабін.

Як змінилося ставлення Заходу до України

Окрім того, із початком російської агресії Київ довів свою тверду позицію у питанні Криму.

Україна стійка до будь-яких ультиматумів і далека від будь-якої думки про капітуляцію та якісь територіальні поступки. Ця дуже потужна позиція істотно змінила ставлення країн Заходу до України. Вони бачать, що ми не збираємося здаватися,

– зазначив Бабін.

За його словами, світові лідери усвідомили, що питання Криму на міжнародному рівні слід вирішувати з повагою до територіальної цілісності України, адже інших варіантів не існує.

"Відбувалася певна переоцінка. Те, що сьогодні Україна стала повноцінним суб'єктом світової політики, – це очевидний факт", – наголосив колишній представник президента України в АР Крим.

Він зауважив, що це також сприяло збільшенню уваги світу до Кримської платформи.

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