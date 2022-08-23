Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг став одним зі спікерів Кримської платформи. Він наголосив на тому, як важливо допомогти Україні здобути перемогу над російськими окупантами, передає 24 канал.

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Сильна Україна – запорука Євроатлантичної безпеки

Як зазначив Столтенберг, путін дуже сильно помилявся, коли вважав, ніби зможе диктувати свої умови за допомогою сили. Україна показала просто неймовірну спроможність опиратися брутальній агресії, боронитися, відвойовувати свою територію, а також завдавати росії дуже тяжких втрат.

Генсек НАТО наголосив – Альянс повністю солідарний з Україною, підтримує її суверенітет та територіальну цілісність, а також право боронити свою землю та обирати свій шлях у майбутнє.

НАТО буде надає та продовжить надавати Україні гуманітарну, фінансову, політичну та військову підтримку для України. Столтенберг заявив, що постійно просить партнерів надавати ЗСУ більше зброї, яку ті потребують.

Зима надходить, зима буде тяжка, і йде війна на виснаження. Це боротьба волі та логістики, тому ми маємо робити все, щоб Україна перемогла. Потужна та стабільна Україна – це запорука Євроатлантичної безпеки,

– підкреслив генсек НАТО.

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