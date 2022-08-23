Дуда, який перед ти провів зустріч із Володимиром Зеленським, розпочав свій виступ зі слів, що "Крим – це Україна". Так само як Гданськ чи Люблін – це частина Польщі, передає 24 канал.

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Немає повороту до зв'язків з росією

Президент згадав про зустріч лідерів на минулому саміті Кримської платформи. Він дорікнув деяким країнам, що вони мовчки погодились з окупацією півострова та продовжували вести бізнес з росією.

Зокрема, політик зазначив, що Північний потік-2 почав діяти після незаконної окупації Криму. Він виступив за те, що газогін слід повністю ліквідувати та демонтувати.

Багато країн давали росії знати, що згодні задобрювати її...Немає повороту до звичайного бізнесу і зв'язків з росією,

– наголосив Дуда.

Він додав, що потрібно повернути всі території України, включно із Кримом. Президент зауважив, що не бував у Криму, але знає – це чарівне місце. Він вірить, що вже у 2022 році Зеленський покаже йому півострів.

Що відомо про візит Дуди

Дуда приїхав в Україну на запрошення українського лідера. Зеленський зустрів його Маріїнському палаці.

У Києві політики відкрили Алею сміливості. Зеленський зазначив, що ім'я президента Польщі завжди буде на цій алеї як символ дружби та підтримки України.

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