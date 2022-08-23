Відомо, що Анджей Дуда візьме участь у Кримській платформі, яка відбудеться вже сьогодні, 23 серпня. Про це інформує 24 канал.

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Чому Дуда приїхав до Києва

Під час візиту відбудуться двосторонні переговори Дуди та Зеленського. Зокрема сторони обговорять ситуацію в Україні та воєнну, економічну та гуманітарну підтримку.

Зеленський прокоментував зустріч з Дудою. Він заявив, що українці й поляки – братні народи.

Уже втретє з початку повномасштабного вторгнення росії на нашу землю, у важливий для всіх українців день вітаю в Києві великого друга України Анджея Дуду. Анджею, твій візит укотре підтверджує, що українці й поляки – справді братні народи. Дякую за міцну та незмінну підтримку!

– зазначив український лідер.

Зеленський та Дуда відкрили Алею сміливості у центрі Києва

У День Державного прапора України у центрі столиці відкрили Алею сміливості. Започаткували символічний об'єкт Володимир Зеленський та Анджей Дуда.

Алею сміливості створили на майдані біля Верховної Ради України. За словами Зеленського, ім'я польського президента назавжди залишиться у центрі української столиці.

"Ім'я президента Польщі Анджея Дуди завжди буде на цій алеї. Це символ сміливості, символ дружби, символ підтримки України", – підкреслив український президент.

Як Дуда та Зеленський відкрили Алею сміливості / фото "Обозреватель"

У Канцелярії президента наголосили, що Дуда підтримує обмежувальні заходи, спрямовані проти країни-агресорки. Президент Польщі вважає, що вони дозволять росіянам зрозуміти, що робить їхня країна.

Важливо! Нинішній візит Анджея Дуди є п'ятою зустріччю Президентів Польщі та України цього року та третьою з початку повномасштабної війни. Попередні зустрічі відбулися 20 – 21 січня в Польщі та 23 – 24 лютого, 13 квітня і 21 – 22 травня в Києві.

Зустріч Анджея Дуди із Зеленським / фото 24 канал

Що Дуда говорить про війну в Україні

Раніше лідери країн НАТО зібралися на саміті в Мадриді, щоб обговорити питання безпеки у всьому світі. Головна тема – загроза, яку несе росія. Анджей Дуда заявляв, що зараз росія є найбільшою загрозою для країн НАТО, особливо тих, що знаходяться на східному фланзі.

"Чого ми сподіваємося досягти на цьому саміті? Перш за все, проявіть єдність, тому що сьогодні це найважливіше перед лицем російської агресії проти України. Перед усім, що сьогодні відбувається за нашим східним кордоном, трагедіями, які там відбуваються, які ми бачили в Бучі, у Маріуполі, Кременчуці", – говорив Дуда.

Також до цього Дуда відправився в турне європейськими країнами. Одна з тем, яку він обговорив з європейськими політиками – ситуація в Україні.

Польський президент відвідав Португалію, де зустрівся з прем'єром Антоніу Коштою. Далі його пунктом призначення була Італія, де в нього була запланована зустріч з президентом країни Серджо Матареллою. І навіть встиг провести телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

"Я звертаюся до лідерів усіх країн ЄС загладити свою вину перед Україною, показати, що ми відкриті до неї", – заявив після закінчення цього турне Анджей Дуда.

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