Известно, что Анджей Дуда примет участие в Крымской платформе, которая пройдет уже сегодня, 23 августа. Об этом сообщает 24 канал.

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Почему Дуда приехал в Киев

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры Дуды и Зеленского. В частности, стороны обсудят ситуацию в Украине и военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

В Канцелярии президента подчеркнули, что Дуда поддерживает ограничительные меры, направленные против страны-агрессора. Президент Польши считает, что они позволят россиянам понять, что делает их страна.

Зеленский прокомментировал встречу с Дудой. Он заявил, что украинцы и поляки – братские народы.

Уже третий раз с начала полномасштабного вторжения россии на нашу землю, в важный для всех украинцев день приветствую в Киеве большого друга Украины Анджея Дуду. Анджей, твой визит еще раз подтверждает, что украинцы и поляки – действительно братские народы. Спасибо за крепкую и неизменную поддержку!

– отметил украинский лидер.

Важно! Нынешний визит Анджея Дуды – пятая встреча Президентов Польши и Украины в этом году и третья с начала полномасштабной войны. Предыдущие встречи состоялись 20-21 января в Польше и 23-24 февраля, 13 апреля и 21-22 мая в Киеве.

Встреча Анджея Дуды с Зеленским / фото 24 канал