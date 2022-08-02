Дуда подчеркнул, что военные преступники должны быть наказаны

В годовщину Варшавского восстания польский президент посетил открытие выставки "Варшава – Мариуполь – города руин, города борьбы, города надежды". Ее презентовали в польской столице.

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Анджей Дуда сказал, что преступления, совершаемые нацистами в Варшаве, и зверства россиян в Мариуполе – одинаково жестоки.

Произошедшее здесь, в Варшаве, во время Второй мировой войны, когда здесь велись бои, а немцы бездушно убивали гражданских жителей столицы, и, к сожалению, российская агрессия против Украины сегодня – одинаково жестокие,

– заявил Дуда.

Польский лидер подчеркнул схожесть фотографий Варшавы во время восстания августа 1944 года и нынешнего Мариуполя, уничтоженного российскими оккупантами.

"Насколько подобны эти изображения. Какова брутальность тех, кто убивает, разрушает, уничтожает жизнь невинных людей", – сказал Дуда.

Выставка "Варшава – Мариуполь" продлится в польской столице 2 недели, после чего будет представлена в других городах страны. Она состоит из 16 пар фотографий, на которых сравнивается Варшава в 1944 году и современный Мариуполь.

Дуда поблагодарил поляков за помощь украинцам и подчеркнул, что военные преступники должны быть наказаны.

россия уничтожила Мариуполь

русские военные с первых дней войны начали массированно обстреливать Мариуполь, после чего город оказался в блокаде. Целью оккупантов стали гражданские объекты, среди которых школы, больницы, роддома, театры и т.д. Оккупанты обстреливали Мариуполь разными ракетами и танками, разрушали жилые дома.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в мае информировал, что в городе погибли около 22 тысяч человек. После зверств в Киевской области российские военные развернули в Мариуполе мобильные крематории и сжигали тела погибших, чтобы скрыть свои преступления. Также вокруг города спутник зафиксировал не менее трех больших братских могил.

В мае россияне временно оккупировали Мариуполь. Украинские военные получили приказ прекратить оборону города и сохранить жизнь.

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