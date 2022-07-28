Об этом 28 июля сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что гражданских на комбинате заставляют идти впереди саперов.

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"За две недели уже подтвержден факт подрыва на растяжках двух гражданских в Аглофабрике и 6 гражданских в ремонтном цехе", – написал Андрющенко.

Что еще происходит в оккупированном Мариуполе

По словам Андрющенко, захватчики смогли подсоединить к электричеству часть восточного левобережья. Однако без электричества остается частный сектор. Оккупанты даже не обещают этого сделать.

Несмотря на обещания по ремонту квартир, горожане вынуждены самостоятельно ремонтировать окна. Стекла нет. Стеклопакеты стоят все деньги мира. Пленка в дефиците. Значительная часть окон закрыта ДСП, деревом, гипсокартоном. Людей все еще загоняют жить в пещерах,

– рассказал Андрющенко.

Он отметил, что единственным шансом на спасение для мариупольцев является эвакуация.

Как вынуждены жить мариупольцы в оккупации: смотрите видео

Другие действия россиян

Оккупанты решили "очистить" пойму реки Кальчик и подожгли ее. Об этом сообщили 26 июля. Возник пожар, а люди начали жаловаться на дым, поскольку в городе и так до сих пор есть трупный запах.

Захватчики сообщили, что к 2040 году полностью отстроят город. Они пытаются убеждать людей не выезжать, потому что критически не хватает рабочих рук.

Во всех преступлениях против людей россияне традиционно хотят обвинить украинских защитников. Они готовят "расследования" о бомбардировке драматического театра.

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