Об этом 24 каналу сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, никаких восстановлений города оккупанты не планируют делать.

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Хотят задержать людей в городе

По словам Андрющенко, российским оккупантам не хватает рабочих рук в Мариуполе. Поэтому они пытаются любым способом удержать людей в городе. Циничный план "восстановления" города с автомагистралью в Одессу и Крым – это обычный бред.

Им нужно удержать людей в Мариуполе, потому что рабочих рук вообще не хватает. Для этого нужно обнадеживать. Они строят бетонные "курятники". Вот такие реалии восстановления от России,

– подчеркивает Андрющенко.

Оккупанты самостоятельно уничтожили город. А теперь пытаются местным, которые вынуждены разжигать костер, чтобы поставить чайник, подарить надежду, что дальше все будет лучше.

Андрющенко иронизирует, что согласен с планами оккупантов отстроить город к 2040 году. Но это сделают на российские деньги от репараций и руками российских пленных.

Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Добавим, по данным источников 24 канала, оккупанты пытаются сделать "картинку", якобы они отстраивают Мариуполь. Для этого захватчики привлекают частные компании и ведут постройки только в нужных для них местах.

Городской глава Вадим Бойченко уже спрогнозировал, когда украинские военные смогут освободить Мариуполь от оккупантов.