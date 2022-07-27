Про це 24 каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, ніяких відбудов міста окупанти не планують робити.

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Хочуть затримати людей в місті

За словами Андрющенка, російським окупантам не вистачає робочих рук в Маріуполі. Тому вони намагаються у будь-який спосіб утримати людей в місті. Цинічний план "відновлення" міста із автомагістраллю до Одеси й Криму – це звичайна маячня.

Їм треба утримати людей в Маріуполі, бо робочих рук взагалі не вистачає. Для того треба сіяти надію. Вони будують бетонні "курники". Ось такі реалії відновлення від росії, – наголошує Андрющенко.

Окупанти самотужки знищили місто. А тепер намагаються місцевим, які змушені розпалювати вогнище, щоб поставити чайник, подарувати надію, що далі все буде краще.

Андрющенко іронізує, що погоджується з планами окупантів відбудувати місто до 2040 року. Але це зроблять на російські гроші від репарацій та руками російських полонених.

Петро Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Додамо, за даними джерел 24 каналу, окупанти намагаються зробити "картинку", нібито вони відбудовують Маріуполь. Для цього загарбники залучають приватні компанії і ведуть будівництва лише в потрібних для них місцях.

Міський голова Вадим Бойченко вже спрогнозував, коли українські військові зможуть звільнити Маріуполь від окупантів.