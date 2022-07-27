Місто Марії перебуває під окупацією росії вже понад 2 місяці, але загарбники настільки серйозно його знищили, що досі не можуть вирішити жодної з побутових проблем місцевих жителів. Втім, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, ані керівництву так званої "республіки", ані безпосередньо москві, Маріуполь як такий взагалі не потрібен.

Дивіться також Росія не здатна забезпечити: у Маріуполі через брак інсуліну людям масово ампутують кінцівки

Знищення міста та переможне встромлення триколору на руїнах "Азовсталі" – виключно політична "перемога" путіна. Адже Маріуполь рівняли з землею виключно аби помститися місцевим мешканцям за 8 років щасливого життя під контролем України.

Маріуполь залишається місцем болю та страждань

Всі заяви ватажка бойовиків Дениса Пушиліна та різноманітних пропагандистів про "перетворення Маріуполя на вітрину" націлені виключно на внутрішню аудиторію.

За 2 місяці росіяни не змогли ані забезпечити людей водопостачанням, ані їжею. Загарбники навіть не спромоглися повноцінно розгребсти всі завали та поховати вбитих ними цивільних. Натомість окупанти та місцеві бойовики перетворили процес поховання у прибутковий для себе бізнес.

Окремою проблемою для росіян після захоплення міста стало розповсюдження різноманітних захворювань. Росіяни дуже намагалися убезпечити свій особовий склад від масового зараження холерою та іншими інфекціями. Саме на це й були направлені їх потуги з "розвитку медицини" у Маріуполі.

Втім, якщо кадрових російських солдатів у місті хоча б якось лікували, вся допомога звичайним цивільним при будь-якому більш-менш глибокому порізі полягала в ампутації кінцівки. Бо навіть обробити подряпину не було чим, а легкі побутові травми почали призводити до гангрени та інших захворювань.

Фактично росіяни продовжили зачищати Маріуполь від місцевих жителів після його захоплення, але лише змінили підхід до цієї кривавої справи. Якщо раніше вони нищили людей бомбардуванням, то зараз їх морять голодом та катують існуванням у нелюдських умовах. Крім того, загарбники продовжують вивозити людей з міста до російської глибинки.

Маріуполь залишається місцем болю та страждань українців, які вимушені виживати попри всі намагання росіян. Вони ловлять голубів, п'ють воду з калюж та виконують надважку й брудну роботу, не маючи можливості заробити хоча б якусь копійку.

Все будують за приватні гроші та заради пропаганди

Російські пропагандисти регулярно роблять купу сюжетів про те, як "росія шаленими темпами відбудовує Маріуполь". Однак про реальне відновлення можна казати лише у випадку міського порту. Бо він потрібен загарбникам для більш ефективного пограбування України. Вже 20 липня окупанти почали використовувати маріупольський порт для вивезення українського зерна, а ще раніше з нього вивозили тисячі тонн сталі.

Ще одне будівництво, яке насправді проводять у Маріуполі, стосується нового житлового комплексу фактично на в'їзді в місто. Роботи там ведуться в режимі 24/7 з багатьох причин: загарбники хочуть показати по телевізору, як "росія красиво відбудувала Маріуполь", а також заселити туди своїх військовослужбовців та цивільних.

Місце, де ведеться зведення будинків, обрали зовсім не випадково. Адже саме з цього напрямку у місто можуть заходити українські військові. У цьому випадку росіяни хочуть знищити новобудови, аби показати, як "Україна бомбить Донбас".

Втім, найбільш цікавим є той факт, що всі роботи з "відновлення" проводять не за гроші з російського бюджету. Будувати ЖК за власні кошти кремлівські злочинці примусили російські приватні компанії. Підприємців, які відмовляють путінському режиму в подібній співпраці, погрожують позбавляти ліцензій та дозволів на роботу на території росії. То ж, про жодні стандарти та якість будівництва не йдеться. Бо все "відновлення" Маріуполя з боку росії є бутафорією.