За даними джерел 24 каналу в розвідці, у Кремлі розуміють, що фактично Маріуполь став містом нищівної поразки Росії. Оскільки "друга армія світу" при наймовірній перевазі не змогла захопити цей населений пункт. Де-юре, місто героїв опинилося під контролем загарбників, однак жаданої Путіним показової перемоги та знищення захисників України там так і не сталося.

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Саме через політичну важливість захоплення Маріуполя, одразу після евакуації бійців "Азову", поліції, прикордонної служби, ТРО, ЗСУ, СБУ та Нацгвардії загарбники одразу на повну потужність ввімкнули бойову пропагандистську машину.

Росія намагається приховати власну нездатність

Звісно, на населення Маріуполя російським окупантам було начхати навіть задовго до початку війни. Тому місто руйнували з чітким розумінням того, що ніякої відбудови для нього не планується.

Але при цьому всі пропагандисти отримали наказ створювати потрібну Путіну картинку – проводити розчистки вулиць та руйнувань, організовувати масові поховання та роздавати "гуманітарку".

По телебаченню при цьому показували "змучених Україною людей" та радісного Пушиліна, який розповідав про те, як заживе місто під російською окупацією.

Сюди ж треба додати жалюгідні спроби росіян швидко налагодити постачання води у місті, які, звісно ж, ні до чого, окрім пропагандистських заяв, не призвели.

Однак реальність виявилася зовсім не такою, яку загарбники змогли показати по телевізору. Вщент знищене місто миттєво перетворилося на розсадник інфекційних захворювань, побороти які Росія ніяк не може.

"Боротися" з епідемією холери та розповсюдженням інших небезпечних хвороб відправився лікар-ентузіаст з Сибіру, який не приховує свого інтересу в цьому експерименті. За його словами, він зацікавлений у суттєвому погіршенні ситуації, аби робити наукові дослідження. Крім того, окупанти зіштовхнулися з тотальним браком ліків та персоналу, який міг би надавати медичну допомогу всім, кому вона необхідна.

На забезпечення жителів Маріуполя критично необхідними медпрепаратами кремлівські посадовці вирішили виділити чимало коштів та сил, але Росія сама відчуває брак навіть найпростіших речей. Так, у країні-агресорці немає запасів шприців та систем для крапельниць, потроху починає закінчуватися інсулін. То ж, привезти необхідний запас гормонів для зниження рівню глюкози в крові загарбники виявилися неспроможними.

Через всі ці нюанси окупанти опинилися у ситуації, яка стрімко почала виходити з-під контролю. Вони вимушено зачинили місто, створили умови, аби інформація про нездатність Росії хоча б в якийсь спосіб покращити становище у Маріуполі.

Лікарі щодні аптутують кінцівки діабетиків

Аби зняти з себе відповідальність за жахливу ситуацію, представники "адміністрації" фактично переклали обов'язки з забезпечення інсулінозалежних на "волонтерів" з Росії. Звісно, робили це з повним розумінням того, що покращення ситуації неможливе. Фактично росіяни самоусунулися від забезпечення жителів Маріуполя навіть найбільш необхідним.

Через неймовірний брак інсуліну страждають всі хворі на діабет люди. Окрім, звісно, російських окупантів. Бо якщо хтось з них потребує ін'єкцій, для них інсулін знаходиться досить швидко.

Медикам, які перебувають у місті, вимушено доводиться проводити по 3 – 5 операцій з ампутації кінцівок на добу. З урахуванням того, що у всьому цивілізованому світі з добрим рівнем медицини виживаність після діабетичнної амтупації ніг становить близько 50%, шансів на виживання у невизнаній "республіці" для хворих немає фактично жодних.