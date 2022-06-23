По данным источников 24 канала в разведке, в Кремле понимают, что фактически Мариуполь стал городом сокрушительного поражения России. Поскольку "вторая армия мира" при возможном преимуществе не смогла захватить этот населенный пункт. Де-юре город героев оказался под контролем захватчиков, однако желанной Путиным показательной победы и уничтожения защитников Украины там так и не произошло.

Смотрите также Есть несколько иная причина, – советник мэра Мариуполя объяснил эксгумацию тел в городе

Именно из-за политической важности захвата Мариуполя сразу после эвакуации бойцов "Азова", полиции, пограничной службы, ТрО, ВСУ, СБУ и Нацгвардии захватчики сразу на полную мощь включили боевую пропагандистскую машину.

Россия пытается скрыть собственную неспособность

Конечно, на население Мариуполя российским оккупантам было плевать даже задолго до начала войны. Поэтому город разрушали с четким пониманием того, что никакого восстановления для него не планируется.

При этом все пропагандисты получили приказ создавать нужную Путину картинку – проводить расчистки улиц и разрушений, организовывать массовые захоронения и раздавать "гуманитарку".

По телевидению при этом показывали "измученных Украиной людей" и радостного Пушилина, рассказывающего о том, как заживет город под российской оккупацией.

Сюда же следует добавить жалкие попытки россиян быстро наладить поставки воды в городе, которые, конечно же, ни к чему, кроме пропагандистских заявлений, не привели.

Однако реальность оказалась совсем не такой, какую захватчики смогли показать по телевизору. До основания уничтоженный город мгновенно превратился в рассадник инфекционных заболеваний, побороть которые Россия никак не может.

"Бораться" с эпидемией холеры и распространением других опасных болезней отправился врач-энтузиаст из Сибири, который не скрывает своего интереса в этом эксперименте. По его словам, он заинтересован в существенном ухудшении ситуации, чтобы проводить научные исследования. Кроме того, оккупанты столкнулись с тотальной нехваткой лекарств и персонала, который мог бы оказывать медицинскую помощь всем, кому она необходима.

Для обеспечения жителей Мариуполя критически необходимыми медпрепаратами кремлевские чиновники решили выделить немало средств и сил, но Россия сама чувствует нехватку даже самых простых вещей. Так, в стране-агрессоре нет запасов шприцев и систем для капельниц, понемногу начинает заканчиваться инсулин. Следовательно, привезти необходимый запас гормонов для снижения уровня глюкозы в крови захватчики оказались не в силах.

Из-за всех этих нюансов оккупанты оказались в ситуации, которая стремительно начала выходить из-под контроля. Они вынужденно закрыли город, создали условия, чтобы информация о неспособности России хотя бы как-то улучшить положение в Мариуполе.

Врачи ежедневно ампутируют конечности диабетиков

Чтобы снять с себя ответственность за ужасную ситуацию, представители "администрации" фактически перевели обязанности по обеспечению инсулинозависимых на "волонтеров" из России. Конечно, делали это с полным пониманием того, что улучшение ситуации невозможно. Фактически россияне самоустранились от обеспечения жителей Мариуполя даже самым необходимым.

Из-за невероятной нехватки инсулина страдают все больные диабетом люди. Кроме, конечно, российских оккупантов. Потому что если кто-то из них нуждается в инъекциях, для них инсулин находится достаточно быстро.

Медикам, находящимся в городе, приходится проводить по 3 – 5 операций по ампутации конечностей за сутки. С учетом того, что во всем цивилизованном мире с хорошим уровнем медицины выживаемость после диабетической ампутации ног составляет около 50%, шансов на выживание в непризнанной "республике" для больных практически нет.