Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также подчеркнул, что санэпидемиологическая ситуация в городе не улучшилась, а кафиры сознательно уничтожают украинцев – как живых, так и тех, кто уже погиб от рук врага.

К теме "Веди себя, как с мусором": кафиры начали медленную эксгумацию в Мариуполе

По его словам, российские изверги проводят эксгумацию тел по нескольким причинам.

Наверное, с одной стороны, уже пришло время. С другой стороны – есть другая причина,

– сказал Андрющенко.

Он подчеркнул, что там, где коллаборанты "работают" вместе с оккупантами – там происходит огромная коррупция.

"Был большой скандал на прошлой неделе из-за той информации, которую мы обнародовали. Речь о том, как обдирают людей из-за захоронений за 20 тысяч гривен. Поэтому они и начали эксгумацию", - считает советник городского головы.

Напомним! В Мариуполе жители временно оккупированного города, которым нужно похоронить погибших родственников, вынуждены долго ждать гробов. А трупы в это время хранятся посреди улицы и даже исчезают. Этим и пользуются дельцы: за 20 тысяч гривен они обещают "решать" все проблемы и провести похороны

Как происходит эксгумация мариупольцев

"Людей просто выкапывают из могилы, их, как мусор загружают в трактор, увозят в свой импровизированный морг, где люди на улице лежат. Потом их сбрасывают в братские могилы и засыпают землей", – поделился жуткими подробностями он.

Людям в Мариуполе не хватает воды

Вместе с тем, питьевая вода остается проблемой номер один в захваченном городе. Несмотря на анонсированную оккупантами доставку воды раз в неделю, набрать ее могут все жители.

В некоторых районах, где частично появилось водоснабжение, решают проблему благодаря использованию технической воды вместо питьевой. Для жителей Левобережного района проблема остается нерешенной.

Внимание – российские кафиры начали эксгумацию тел в Мариуполе: смотрите видео

Возможная вспышка холеры в Мариуполе