Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также подчеркнул, что санэпидемиологическая ситуация в городе не улучшилась, а кафиры сознательно уничтожают украинцев – как живых, так и тех, кто уже погиб от рук врага.
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По его словам, российские изверги проводят эксгумацию тел по нескольким причинам.
Наверное, с одной стороны, уже пришло время. С другой стороны – есть другая причина,
– сказал Андрющенко.
Он подчеркнул, что там, где коллаборанты "работают" вместе с оккупантами – там происходит огромная коррупция.
"Был большой скандал на прошлой неделе из-за той информации, которую мы обнародовали. Речь о том, как обдирают людей из-за захоронений за 20 тысяч гривен. Поэтому они и начали эксгумацию", - считает советник городского головы.
Как происходит эксгумация мариупольцев
"Людей просто выкапывают из могилы, их, как мусор загружают в трактор, увозят в свой импровизированный морг, где люди на улице лежат. Потом их сбрасывают в братские могилы и засыпают землей", – поделился жуткими подробностями он.
Людям в Мариуполе не хватает воды
- Вместе с тем, питьевая вода остается проблемой номер один в захваченном городе. Несмотря на анонсированную оккупантами доставку воды раз в неделю, набрать ее могут все жители.
- В некоторых районах, где частично появилось водоснабжение, решают проблему благодаря использованию технической воды вместо питьевой. Для жителей Левобережного района проблема остается нерешенной.
Внимание – российские кафиры начали эксгумацию тел в Мариуполе: смотрите видео
Возможная вспышка холеры в Мариуполе
- 17 июня Мариупольский городской совет сообщил, что город стоит на пороге вспышки холеры и дизентерии. Россияне закрыли Мариуполь на карантин и ограничили доступ к реке и морю. Свои военные поселения они начали отделять от местных жителей.
- По словам Андрющенко, в больницы ежедневно обращаются по 10 – 15 мариупольцев . Все они жалуются на диарею, рвоту и головные боли. Однако лечить больных нечем, ведь кафиры все вывезли. Он считает, что это сознательное уничтожение украинцев.