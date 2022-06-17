Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на источники из круга коллаборантов.

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При этом он отметил, что нет ни реагентов для тестирования людей, ни антибиотиков, ведь кафиры все вывезли. Вместо лечения – людей отправляют домой.

Оккупанты ограничили общение с мариупольцами по больницам. В больнице №2, где на стационаре российские военные, позавчера они не посещают общую столовую. Все отдельное,

– рассказал Петр Андрющенко.

"На Левобережье вчера замечен кортеж Международного Красного Креста, который привез 4 фуры гуманитарки. Надеемся, что через открытый доступ МЧХ вмешается в ситуацию", - добавил советник городского головы Мариуполя.

По его словам, сами кафиры ничего не делают. Даже не введен запрет на продажу живой рыбы, как одного из самых больших рисков заболевания.

Кроме того, Петр Андрющенко рассказал, что не только беда с холерой. Инсулин для людей, больных сахарным диабетом, низкого качества и в недостаточном объеме. Его источники говорят о внезапном росте ампутаций конечностей у этих больных, ведь каждый день не менее двух операций.

Последние новости из Мариуполя

Оккупанты освободили Мариуполь от нормальной и комфортной жизни. Теперь местные жители буквально живут в Средневековье. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал фотографию быта местных жителей. Российские кафиры сделали все возможное, чтобы люди начали жить в нищете.

Вражеские войска ударили по железной дороге на востоке Украины. Они разрушили ракетой вагон, везший гуманитарную помощь жителям Мариуполя.

Русские продолжают погребение убитых ими мирных мариупольцев. Кафиры разгребают завалы и хотят скрыть масштабы своих преступлений.

Мариуполь не принял русскую оккупацию. В городе зафиксировано, как минимум, два случая активного сопротивления местного населения.

Трем сестрам из Мариуполя наконец-то удалось воссоединиться. К сожалению, с девочками уже не будет их мамы, поскольку она погибла под обстрелами кафиров.

Российские кафиры могут распространять провокации, которые будут касаться защитников Мариуполя. Подходящим видео не следует верить и узнавать информацию только из проверенных источников.

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