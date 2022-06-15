Российские оккупанты своими безумными обстрелами полностью уничтожили Мариуполь. К сожалению, разрушение построек – это далеко не самое страшное преступление россиян. Они убили тысячи мирных жителей, которых не всегда хоронят даже в братских могилах.

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Тела украинцев у морга в жару

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал просто ужасающие кадры из города. У одного из моргов российские кафиры выложили тела убитых ими украинцев прямо на асфальт, температура на улице – 24 градуса тепла.

Мариуполь. Метро. Морг. На улице +24. Жара. Они. Люди.

Лица “русского мира,

– написал Андрющенко.

Ужасные фото из мариупольского морга:

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Российские кафиры превратили в Мариуполь в настоящее гетто. Гуманитарная ситуация в городе не просто сложная – она катастрофическая. У людей нет питьевой воды, а кафиры заставляют людей работать просто за еду . Своих сил врагу для уборки города не хватает, ведь масштабы разрушений просто безумны.

Россияне продолжают проводить так называемую "фильтрацию". Вокруг города есть 4 лагеря. Выехать из города можно только в сторону России, некоторым удается из-за третьих стран вернуться в Украину.

Задержанных россияне держат в очень тяжелых условиях, издеваются, допрашивают, не кормят . Дальнейшая судьба тех, кто не прошел "фильтрацию", неизвестна.

Захватчики убили десятки тысяч мирных граждан, которые в лучшем случае сбрасываются в братские могилы. Зафиксированы случаи, когда россияне вывозили тела убитых украинцев прямо на свалку.

Также в городе очень сложная эпидемиологическая ситуация. Из-за жары, горы трупов и антисанитария в городе начали распространяться опасные болезни. В больницах практически нет специалистов, потому россияне заставляют выходить на работу пенсионеров. Ранее сообщалось, что в Мариуполе может распространяться холера, возможна эпидемия других заболеваний.

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