Російські окупанти своїми шаленими обстрілами повністю знищили Маріуполь. На жаль, руйнування будівель – це далеко не найстрашніший злочин росіян. Вони вбили тисячі мирних мешканців, яких не завжди ховають навіть у братських могилах.

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Тіла українців біля моргу у спеку

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав просто жахливі кадри з міста. Біля одного з моргів російські окупанти виклали тіла вбитих ними українців просто на асфальт, температура на вулиці – 24 градуси тепла.

Маріуполь. Метро. Морг. На вулиці +24. Спека. Сморід. Люди.

Обличчя “русского мира,

– написав Андрющенко.

Жахливі світлини з маріупольського моргу:

Ситуація у Маріуполі: останні новини

Російські окупанти перетворили у Маріуполь у справжнє гетто. Гуманітарна ситуація у місті не просто складна – вона катастрофічна. В людей немає питної води, а окупанти змушують людей працювати просто за їжу. Своїх сил ворогу для прибирання міста не вистачає, адже масштаби руйнувань просто шалені.

Росіяни продовжують проводити так звану "фільтрацію". Навколо міста є 4 табори. Виїхати з міста можна лише в бік Росії, декому вдається через треті країни повернутися в Україну.

Затриманих росіяни тримають у дуже важких умовах, знущаються, допитують, не годують. Подальша доля тих, хто не пройшов "фільтрації", невідома.

Загарбники вбили десятки тисяч мирних громадян, який у кращому випадку скидають у братські могили. Зафіксовано випадки, коли росіяни вивозили тіла вбитих українців просто на смітник.

Також у місті дуже складна епідеміологічна ситуація. Через спеку, гори трупів та антисанітарію у місті почали поширюватися небезпечні хвороби. У лікарнях практично немає фахівців, тому росіяни змушують виходити на роботу пенсіонерів. Раніше повідомлялося, що у Маріуполі може поширюватися холера, можлива епідемія інших хвороб.

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