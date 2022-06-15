Російські окупанти мають дуже великі проблеми із поповненням своїх втрат. Набір нового "гарматного м'яса" провалюється, а ті, кого таки вдається затягнути в армію, відмовляються воювати проти України через страх втратити життя або ж стати калікою.
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Окупанти втікають і відмовляються воювати
Наші розвідники змогли перехопити чергову розмову двох російських окупантів. Як свідчать їхні розповіді, бойовий дух росіян приблизно на тому ж рівні, що і їхні перспективи на світле майбутнє, а турбуватися про тих, хто зміг вижити та відбувся пораненням, ніхто не збирається.
Відмовники з Курилів
Один з окупантів розповів про те, що вже кілька днів не можуть знайти товариша, який побіг "не в той ліс". Вони припускають, що він вже у списку "хороших росіян". Окрім того, новоприбуле підкріплення не збирається лізти на "подвиги" та уникає участі у бойових діях.
Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг. І ще двоє. У нас приїхало 90 людей курильських. Вони тут в шоці. Сьогодні половина відмовилася,
– розповів один з окупантів.
Відсутність лікування поранених
Його співрозмовник додав, що "зараз так буде всюди", адже помирати ніхто не хоче, а інших перспектив у росіян немає. Що стосується його самого, то йому вдалося відбутися контузією, але ставити його на ноги ніхто не збирається.
"То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім байдуже. Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все. Більше нічого. Ніякого лікування", – розповів росіянин.
Війна Росії проти України: останні новини
- Контрнаступ ЗСУ на Півдні проходить вдало. Нашим воїнам вдається вибивати ворога з Миколаївської області.
- Росіяни укріпили свої позиції на острові Зміїний. Таким чином вони облаштовують плацдарм для того, щоб завдати удару по Одесі.
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