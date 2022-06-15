Саме навколо острова 24 лютого було чимало російських кораблів, включно з флагманом чорноморського флоту крейсером "Москва". Правда згодом цей крейсер зазнав фатального ракетного удару біля острова Зміїний, і на наступний день потонув, не діставшись до Севастополя.

А згодом біля самого острова неодноразово були атаковані російські катери. Деякі з них теж пішли на дно з частиною екіпажу. Частину з них окупанти таки дістали з води.

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Острів Зміїний дає змогу окупантам мати свою базу в Чорному морі, звідки лише близько 40 кілометрів до українського узбережжя. Відтак там можна тримати озброєння для обстрілу української території, а також засоби протиповітряної оборони, не наражаючи на небезпеку кораблі в акваторії Чорного моря.

Українські сили неодноразово повідомляли, що окупанти планують висадити диверсійно-розвідувальну групу в гирлі річки Дунай. І для цього їм і потрібно прикриття з острова Зміїний.

Тож росіяни продовжують перекидати на Зміїний додаткову техніку. Ще 3 червня російські загарбники мали на Зміїному 22 одиниці техніки та озброєння. 6 червня ця кількість зросла до 29 одиниць. Серед озброєння окупантів – три ракетні системи залпового вогню "Град", два зенітно-ракетні комплекси "Тор" з транспортно-заряджальною машиною, чотири комплекси протиповітряної оборони "Панцирь-С1" також з транспортно-заряджальною машиною. Ще 10 одиниць техніки закриті маскувальною сіткою.

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Нова кількість техніки відмічена і на новій фотографії з космосу за 14 червня. Там помітили і системи ППО, бензовози, радіолокаційні системи, а також центр управління.

Синім відзначено на фотографії траншеї, укріплення та камуфляжні сітки. Червоним – системи ППО та інша автомобільна техніка.



Розміщення систем ППО та укріплень на острові Зміїний / Фото twitter.com/OSINT88

Там же видно і слід від знищеного російського гелікоптера. Його збили ракетою ще на початку травня, коли з нього на острів десантувалися російські військові.

Правда коли відео було опубліковано, російські пропагандисти переконували, що нібито це збиття українського гелікоптера під час десантування. Але потім таки були змушені визнати, що насправді це вони дістали прочуханки від українських захисників.

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