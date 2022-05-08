Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про ситуацію на Зміїному. Він провів навіть паралель із славнозвісною Чорнобаївкою, передає 24 канал.

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Острів Зміїний стає для нас так званою морською Чорнобаївкою. Ночі наші Збройні Сили знищили там гелікоптер з екіпажем орків на боту. Тому ми даємо їм гідну відповідь на всі обстріли,

– сказав Братчук.

Також він підтвердив інформацію, що біля Зміїного наші воїни знищили 3 російських катери. Мовиться про малий десантний катер, який міг перевозити близько 80 десантників або й більше чи морських піхотинців.

Також, як і повідомлялось раніше, знищені 2 катери типу "Раптор". Більше того, ще один катер російських окупантів пошкоджений через успішну роботу ЗСУ. Такою інформацією Братчук аргументував, чому Зміїний можна називати морською Чорнобаївкою. Острів адміністративно входить до складу Одещини.

Як знищували ворожий гелікоптер

Оперативне командування "Південь" похвалилось вражаючими кадрами, як вдалось знищити гелікоптер російських окупантів на нашому острові.

Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря,

– запевняють в командуванні.

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Що відбувається на Зміїному

З самого початку російського вторгнення острів став легендарним. Адже саме захоплюючи його російські загарбники почули від українського прикордонника знамениту фразу про те, куди слід піти російському кораблю. Прикордонники вже повернулись з полону, а ЗСУ вирішили, що пора повертати й Зміїний. Останнім часом там у росіян постійні проблеми.

2 травня до Зміїного підплили два російські катери типу "Раптор". Але українські воїни зреагували миттєво і вкотре зробили неможливе. Росіяни залишились без суден, їх відправили вслід за "Москвою". Ворожі катери знищили за допомогою Bayraktar.

Також 8 травня повідомляли, що битва за острів триває. Біля острова Зміїний точаться запеклі бої українських героїв з російськими окупантами. До битви за цей шмат залучили авіацію, зокрема, десятки літаків. Росія, нагадаємо, стверджувала, що літаків у нас більше нема. Але помилялась, як завжди.

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