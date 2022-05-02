Радісну новину повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він також опублікував відео моменту знищення російських катерів.

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За словами Залужного, російські катери вдалося вразити за допомогою турецького безпілотника.

Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює Bayraktar,

– написав головнокомандувач ЗСУ.

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Що відомо про Bayraktar Це ударний оперативно тактичний безпілотний літальний апарат, що розробляється на території Туреччини. Він здатний розганятись до 200 кілометрів на годину і підніматися на висоту понад 8 кілометрів. Bayraktar скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. При цьому дрон може протягом доби перебувати у польоті.

Як ЗСУ б'ють по ворожих позиціях на острові Зміїний

Росіяни зайняли позиції на острові Зміїний, де пролунала легендарна фраза "російський військовий корабель, йди на**й". Наші захисники б'ють ворога та роблять усе, щоб повернути під наш контроль кожен клаптик української землі.

1 травня наші герої здійснили чергову атаку позицій російських окупантів на острові Зміїний. Влучність наших воїнів завдала ворогу чималих втрат.

27 квітня українські бійці завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїний. ЗСУ також знищили окупантів та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Додамо, що лише за одну добу наші хоробрі захисники знищили 10 російських безпілотників "Орлан-10". У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що російські безпілотники, деталі до яких Росія купувала в інших країнах, здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії.

Варто зауважити! Ці безпілотники, які можуть виконувати різні завдання, – непроста ціль, через свою непомітність. Вартість одного "Орлан-10" становить приблизно 80 – 120 тисяч доларів.

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