Радісну новину повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він також опублікував відео моменту знищення російських катерів.
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За словами Залужного, російські катери вдалося вразити за допомогою турецького безпілотника.
Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює Bayraktar,
– написав головнокомандувач ЗСУ.
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Що відомо про BayraktarЦе ударний оперативно тактичний безпілотний літальний апарат, що розробляється на території Туреччини. Він здатний розганятись до 200 кілометрів на годину і підніматися на висоту понад 8 кілометрів. Bayraktar скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. При цьому дрон може протягом доби перебувати у польоті.
Як ЗСУ б'ють по ворожих позиціях на острові Зміїний
Росіяни зайняли позиції на острові Зміїний, де пролунала легендарна фраза "російський військовий корабель, йди на**й". Наші захисники б'ють ворога та роблять усе, щоб повернути під наш контроль кожен клаптик української землі.
- 1 травня наші герої здійснили чергову атаку позицій російських окупантів на острові Зміїний. Влучність наших воїнів завдала ворогу чималих втрат.
- 27 квітня українські бійці завдали удару по ворожих позиціях на острові Зміїний. ЗСУ також знищили окупантів та зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".
Додамо, що лише за одну добу наші хоробрі захисники знищили 10 російських безпілотників "Орлан-10". У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що російські безпілотники, деталі до яких Росія купувала в інших країнах, здебільшого ведуть повітряну розвідку та корегують вогонь артилерії.
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