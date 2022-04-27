Вороги намагались просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврийське й Нова Зоря, проте зазнали втрат та відступили. Така ситуація на півдні України станом на вечір 26 квітня.

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Окупанти зазнали втрат на острові Зміїному

В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати рашистів уточнюються,

– повідомило командування.

Ба більше, корабельне угруповання флоту противника переформатували в сторону зменшення. Зокрема вороги протягом доби, 26 квітня, зазнали втрат:

16 окупантів;

один танк;

4 одиниці автомобільної техніки, з них дві – броньовані.

Коротко про втрати окупантів 26 квітня

Станом на ранок 26 квітня, окупанти загалом втратили 22 100 солдатів (+200), 918 танків (+34), 2308 бойових броньованих машин (+50), 416 артилерійських систем (+5), 149 реактивних систем залпового вогню, 184 літаки (+3), 154 гелікоптери, 8 кораблів, 205 безпілотників (+4) та інше.

За добу українці в зоні ООС відбили 9 атак ворога та знищили 9 танків, 11 артсистем, 4 одиниці спецтехніки, 14 одиниць бронетехніки, 3 бойові бронемашини, 3 машини спеціальної інженерної техніки, зенітну установку. Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 3 безпілотники "Орлан-10".

За добу протиповітряні підрозділи ЗСУ знищили 7 летючих ворожих об'єктів. Наші Повітряні сили ЗСУ знищили 1 літак Су-25 окупантів, 1 вертоліт Ка-52, 2 крилаті ракети, 3 безпілотники ймовірно "Орлан-10".

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