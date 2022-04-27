Враги пытались продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврийское и Новая Заря, однако понесли потери и отступили. Такая ситуация на юге Украины на вечер 26 апреля.

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Оккупанты понесли потери на острове Змеином

В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по враждебным позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери решистов уточняются,
– сообщило командование.

Более того, корабельную группировку флота противника переформатировали в сторону уменьшения. В частности враги в течение суток, 26 апреля, понесли потери:

  • 16 оккупантов;
  • один танк;
  • 4 единицы автомобильной техники, из них две – бронированные.

Кратко о потерях оккупантов 26 апреля

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