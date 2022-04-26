Об этом сообщили 26 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. В настоящее время данные уточняют.

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В ВСУ отметили, что захватчики понесли следующие потери:

22 100 солдат (+200);

918 танков (+34);

2308 боевых бронированных машин (+50);

416 артиллерийских систем (+5);

149 реактивных систем залпового огня;

69 средств противовоздушной обороны;

184 самолетов (+3);

154 вертолетов;

1643 единиц автомобильной техники (+77);

8 кораблей;

76 цистерн с топливом;

205 беспилотников (+4);

31 единица спецтехники (+3);

4 пусковые установки ОТРК.

Бей оккупанта! Итого победим! Наша сила – в правде!,

– заявили в Генштабе.

Успехи ВСУ в Херсонской области

Украинские военные 25 апреля отразили 2 атаки российских убийц. Они ликвидировали 48 рашистов, танк и боевую машину пехоты. Другая часть захватчиков под огнем отступила на прежние позиции.

Обратите внимание – ситуация на фронте 26 апреля: смотрите видео