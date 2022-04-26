Про це 26 квітня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що наразі дані уточнюють.

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У ЗСУ зазначили, що загарбники мають такі втрати:

  • 22 100 солдатів (+200);
  • 918 танків (+34);
  • 2308 бойових броньованих машин (+50);
  • 416 артилерійських систем (+5);
  • 149 реактивних систем залпового вогню;
  • 69 засобів протиповітряної оборони;
  • 184 літаків (+3);
  • 154 гелікоптерів;
  • 1643 одиниць автомобільної техніки (+77);
  • 8 кораблів;
  • 76 цистерн з паливом;
  • 205 безпілотників (+4);
  • 31 одиниця спецтехніки (+3);
  • 4 пускові установки ОТРК.

​Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!,
– заявили у Генштабі.

Успіхи ЗСУ на Херсонщині

Українські військові 25 квітня відбили 2 атаки російських вбивць. Вони ліквідували 48 рашистів, танк і бойову машину піхоти. Інша частина загарбників під вогнем відступила на попередні позиції.

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