За 26 апреля защитники группировки Объединенных сил отразили 9 атак российских оккупантов. Усилиями украинских бойцов было уничтожено 64 единицы вражеской техники и еще 3 – воздушной техники оккупантов.
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За сутки украинцы уничтожили:
- 9 танков;
- 11 артсистем;
- 4 единицы спецтехники;
- 14 единиц бронетехники;
- 3 боевые бронемашины;
- 3 машины специальной инженерной техники;
- 16 единиц автотехники;
- 4 топливозаправщика;
- 1 зенитную установку.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 3 беспилотника "Орлан-10".
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