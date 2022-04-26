За 26 апреля защитники группировки Объединенных сил отразили 9 атак российских оккупантов. Усилиями украинских бойцов было уничтожено 64 единицы вражеской техники и еще 3 – воздушной техники оккупантов.

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За сутки украинцы уничтожили:

  • 9 танков;
  • 11 артсистем;
  • 4 единицы спецтехники;
  • 14 единиц бронетехники;
  • 3 боевые бронемашины;
  • 3 машины специальной инженерной техники;
  • 16 единиц автотехники;
  • 4 топливозаправщика;
  • 1 зенитную установку.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 3 беспилотника "Орлан-10".

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