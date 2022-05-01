Утримання позицій на острові Зміїний буде коштувати росіянам багатьох втрат. Наші герої прицільним вогнем б'ють по позиціях окупантів та завдають їм великих втрат.

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Влучний удар по ворогу на острові Зміїний

Як повідомляє оперативне командування "Південь", наші герої здійснили чергову атаку позицій російських окупантів на острові Зміїний. Влучність наших воїнів завдала ворогу наступних втрат:

42 рашисти;

3 зенітні установки;

зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10";

машина зв'язку (серверна із телекомунікаційним обладнанням).

Втрати ворога за добу: коротко

Українські воїни вправно володіють не лише вітчизняними ПЗРК, а й успішно впоралися з роботою зі "Стінгерами". Зокрема, ворог залишився без ще двох штурмовиків Су-25 саме завдяки вдалій роботі з цими переносними ракетними комплексами, які нам надають партнери. Ленд-ліз США та допомога інших партнерів допоможе нашим воїнам ще ефективніше оновлювати лічильник втрат ворога.

Масштабним наступом у зоні ООС росіяни успішно досягають лише однієї цілі – ліквідації свого особового складу та техніки.

На Луганському напрямку ситуація аналогічна – ЗСУ розбили ворога та традиційно залишили від його техніки лише купу обгорілого металобрухту.

На Харківському напрямку особливими успіхами росіяни теж не можуть похизуватися. Пункт управління, танки, особовий склад – після атаки наших неймовірних героїв на перелічення усіх втрат ворога біля Ізюма може піти чимало часу.

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