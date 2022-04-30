Українські військові знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Точну кількість ліквідованих окупантів не повідомляють. Епічне відео знищення росіян опублікували 30 квітня.

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Ворожу техніку на Ізюмському напрямку виявили спецпризначенці Нацгвардії під час розвідки. Вони відправили дані ЗСУ, і захисники розгромили російських окупантів.

Виявлено та знищено ворожий пункт управління, техніку та особовий склад на Ізюмському напрямку Спецпризначенці Нацгвардія разом з бійцями ЗСУ ефективно відпрацювали по ворогу.

Серед знищеної техніки – половина танків, а БТРи, БМД та МТ-ЛБ.

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ЗСУ на Півдні влучила в позиції росіян 23 рази

Станом на вечір 29 квітня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ 23 рази вдарили по ворогу.

Так українські військові ліквідували 16 російських солдатів, знищили броньовану та автомобільну техніку, станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

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