Украинские военные уничтожили более 30-ти единиц вражеской техники. Точное количество ликвидированных оккупантов не сообщают. Эпическое видео уничтожения россиян было опубликовано 30 апреля.

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Вражеская техника на Изюмском направлении была обнаружена спецназовцами Нацгвардии во время разведки. Они отправили данные ВСУ, и защитники разгромили российских оккупантов.

Выявлен и уничтожен вражеский пункт управления, техника и личный состав на Изюмском направлении Спецназовцы Нацгвардия вместе с бойцами ВСУ эффективно отработали по врагу.

Среди уничтоженной техники – половина танков, а БТРы, БМД и МТ-ЛБ.

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ВСУ на Юге попала в позиции россиян 23 раза

По состоянию на вечер 29 апреля ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ 23 раза ударили по врагу.

Так, украинские военные ликвидировали 16 российских солдат, уничтожили бронированную и автомобильную технику, станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Потери врага по состоянию на 30 апреля

личного состава – 23200 человек;

танков – 1008 (+22) единиц;

боевых бронированных машин – 2445 (+27) единиц;

артиллерийских систем – 436 (+1) единиц;

РСЗО – 151 единица;

средств ПВО – 77 (+4) единицы;

самолетов – 190 (+1) единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники – 1701 (+6) единиц;

кораблей / катеров – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4) единицы;

специальной техники – 32 (+1) единицы;

пусковых установок ОТРК / ТРК – 4 единицы.

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