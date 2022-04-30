Оперативное командование "Юг" отчиталось о потерях российских оккупантов по итогам 29 апреля. Враг снова понес потери благодаря мастерству наших героев.

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Поражение позиций врага

Наши защитники продолжают вести бои против российских оккупантов и проводить укрепления занятых рубежей. Прошедшие сутки были успешными для ракетно-артиллерийских подразделений и авиации: суммарно они 23 раза поражали позиции россиян.

Уже подтверждена ликвидация 16 вражеских солдат. Также враг потерял бронированную и автомобильную технику. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Ситуация на фронте: коротко

Россияне продолжают масштабное наступление на Востоке и обстрелы украинских городов. Жители Харькова сообщают о взрывах: враг не прекращает бомбардировки города.

Силам ПВО удалось нанести прицельный огонь по вражеским целям. В частности, им удалось сбить вражеский Су-25 и многие БПЛА "Орлан-10".

Десантники записали обращение к украинцам. Они призывали не поддаваться вражеским вбросам и не распространять измены в социальных сетях. Они подчеркнули, что каждый украинский воин максимально мотивирован и готов бить врага, никаких панических настроений в украинской армии нет.

ВСУ, несмотря на мощную активизацию врага, оказывают эффективное сопротивление и освобождают украинские города. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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