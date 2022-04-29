Об очередном факапе россиян рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко во время брифинга, передает 24 канал.

К теме Пропагандисты распространили интервью с якобы жительницей Мариуполя: там есть абсурдное несоответствие

По его словам, в пропагандистских телеграм-каналах распространяли видео из интервью российских военных, якобы показывающих "подбитый украинский танк".

Но на видео ясно видно, что этот танк со всех сторон со свастикой – буквой Z, которая является символом российской агрессии против Украины.



Россияне похвастались, что "подбили украинский танк", но там повсюду знаки Z

Смотрите весь брифинг Сергея Лещенко за 28 апреля:



Кстати, российская пропаганда продолжает снимать фейковые видео из Мариуполя. На этот раз они выдали своих же убитых солдат за азовцев. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что у убитых солдат на руке белая лента, а такую носят именно российские воины.