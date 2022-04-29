Россияне выдают собственные потери за украинские
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что у убитых солдат на руке белая лента, а такую носят именно русские воины.
Это важно Просим ждать официальной информации, – горсовет Мариуполя по эвакуации из "Азовстали"
Фейки. Кафиры не останавливаются штамповать бравурные видео о потерях "нацбатов". Но в этой гонке "кто лучше лжет" все чаще выдают собственные потери за украинские,
– написал Андрющенко.
Пропагандисты показали нацистские батальоны
Телеграмма-канал пропагандистов, работающих на RT опубликовал видео, о глобальных потерях "Азова" в частном секторе возле завода Азовсталь.
На видео невозможно идентифицировать место съемки (с учетом уличных боев вчера и отсутствия канонады), вероятно, в другом, удаленном от завода районе города.
Однако вместо убитых азовцев на кадрах видны только убитые русские.
На 48 секунде, где общим планом показывают "потери Азова", мы видим… убитого россиянина с белой лентой на руке. Мы, конечно, согласны с тем, что нацистские батальоны – это русские. Но не часто они признают это сами,
– зиронизировал Андрющенко.
Вбросы пропагандистов о Мариуполе уже традиция
- Напомним, это не впервые россияне распространяют лживые видео вроде бы с территории Мариуполя. Ранее пропагандисты опубликовали интервью с якобы жительницей Мариуполя, обвиняющей в разрушении города не россиян , а якобы "украинских националистов".
- Также россияне заявляли, что "нашли" в Мариуполе штаб людей с нетрадиционной ориентацией , которым якобы заботились США.
- Кафиры лгут всем. Например, они срывают эвакуацию мариупольцев и говорят, что Украина не приезжает за ними.
Новые данные – сколько россиян поддерживают войну с Украиной: смотрите