Россияне выдают собственные потери за украинские

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что у убитых солдат на руке белая лента, а такую носят именно русские воины.

Это важно Просим ждать официальной информации, – горсовет Мариуполя по эвакуации из "Азовстали"

Фейки. Кафиры не останавливаются штамповать бравурные видео о потерях "нацбатов". Но в этой гонке "кто лучше лжет" все чаще выдают собственные потери за украинские,

– написал Андрющенко.

Пропагандисты показали нацистские батальоны



Телеграмма-канал пропагандистов, работающих на RT опубликовал видео, о глобальных потерях "Азова" в частном секторе возле завода Азовсталь.

На видео невозможно идентифицировать место съемки (с учетом уличных боев вчера и отсутствия канонады), вероятно, в другом, удаленном от завода районе города.

Однако вместо убитых азовцев на кадрах видны только убитые русские.

На 48 секунде, где общим планом показывают "потери Азова", мы видим… убитого россиянина с белой лентой на руке. Мы, конечно, согласны с тем, что нацистские батальоны – это русские. Но не часто они признают это сами,

– зиронизировал Андрющенко.

Вбросы пропагандистов о Мариуполе уже традиция

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