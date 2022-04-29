Росіяни видають власні втрати за українські

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що у вбитих солдатів на руці біла стрічка, а таку носять саме російські вояки.

Це важливо Просимо чекати офіційної інформації, – міськрада Маріуполя щодо евакуації з "Азовсталі"

Фейки. Окупанти не зупиняються штампувати бравурні відео про втрати "нацбатів". Але в цих перегонах "хто краще бреше" все частіше видають власні втрати за українські,

– написав Андрющенко.

Пропагандисти показали нацистські батальйони

Телеграм-канал пропагандистів, які працюють на RT опублікував відео, про глобальні втрати "Азову" в приватному секторі біля заводу Азовсталь.

На відео неможливо ідентифікувати місце зйомки (з урахування вуличних боїв вчора та відсутності канонади), ймовірно, на іншому, віддаленому від заводу районі міста.

Однак, замість вбитих азовців, на кадрах видно лише вбитих руських.

На 48 секунді, де загальним планом показують "втрати Азову" ми бачимо… вбитого росіянина з білою стрічкою на руці. Ми, звісно, згодні з тим, що нацистські батальйони – то росіяни. Але не часто вони визнають це самі,

– зіронізував Андрющенко.

Вкиди пропагандистів про Маріуполь уже традиція

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