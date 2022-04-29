В Україні щодня намагаються евакуювати людей з Маріуполя та, зокрема, комбінату "Азовсталь". Радник мера міста Петро Андрющенко попросив усіх ставитися з розумінням і очікувати на офіційну інформацію.

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Від поширення попередньої інформації просять утриматися

Це дуже делікатна справа, тому дайте усім спокійно робити свою справу та не провокуйте формальні приводи для зриву. Дякуємо за розуміння,

– написав він.

Він також попрохав утриматися від висвітлення подій, навіть якщо вже щось відомо.

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