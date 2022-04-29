Про черговий факап росіян розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко під час брифінгу, передає 24 канал.

До теми Пропагандисти поширили інтерв'ю з нібито мешканкою Маріуполя: там є абсурдна невідповідність

За його словами, в пропагандистських телеграм-канал поширювали відео з інтерв’ю російських військових, які нібито показували "підбитий український танк".

Але на відео чітко видно, що цей танк з усіх боків має свастику – літеру Z, яка є символом російської агресії проти України.



Росіяни похизувалися, що "підбили український танк", але там всюди знаки Z

Дивіться весь брифінг Сергія Лещенка за 28 квітня:



До слова, російська пропаганда продовжує знімати фейкові відео з Маріуполя. Цього разу вони видали своїх же вбитих солдатів за азовців. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що у вбитих солдатів на руці біла стрічка, а таку носять саме російські вояки.