Храбрые десантники 95-й и 79-й бригад записали обращение к украинцам. К такому шагу их подтолкнуло распространение в социальных сетях разных высказываниях об измене.

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Обращение десантников

Наши невероятные защитники подчеркнули: они и дальше бьют врага и готовы выполнять любое боевое задание, которое перед ними поставит Украина.

Без потерь на войне не бывает, имя каждого погибшего побратима навеки запечатлено в наших сердцах и сердцах всего украинского народа. Мы же делаем все, чтобы их подвиг и жертвы не были напрасны, мы продолжаем уничтожать российских захватчиков,

– сказали наши герои.

Также они добавили, что каждый наш боец мотивирован ликвидировать оккупантов и держит оружие заряженным, а боевой дух – на высоте.

Отважные защитники Украины подчеркнули – в наших рядах нет никаких упадочных или панических настроений, каждый герой стремится освободить нашу землю от оккупантов. Каждый украинец может способствовать нашей победе и помогать армии бить врага. Россияне пытаются расшатать боевой дух нации через психологические операции в соцсетях, но наши несгибаемые воины уверены – достичь своих целей врагу не удастся.

Ликвидация оккупантов: коротко

Храбрые ВСУ в зоне ООС нанесли врагу новые болезненные потери. На Востоке враг 4 раза шел в наступление, но единственное, чего достиг – большие потери личного состава и боевой техники.

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