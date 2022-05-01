Російські окупанти продовжують зазнавати втрат не лише на землі, а й у небі. Наші воїни вже активно опановують іноземні ПЗРК, тож незабаром ворожим пілотам узагалі не доведеться турбуватися про повернення на свої аеродроми.

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Ураження повітряних цілей ворога

Впродовж доби 30 квітня наші сили протиповітряної оборони зуміли вразити 9 ворожих цілей.

Російські окупанти залишилися без двох штурмовиків Су-25. Повідомляється, що наші майстерні герої влучили у ціль з "Стінгерів". Це переносні ракетні комплекси, які поступають на наше озброєння завдяки потужній підтримці партнерів. Воїни ЗСУ вкотре довели, що можуть швидко опанувати інновації та ефективно застосувати їх у бою.

Також кількість безпілотників типу "Орлан" в окупантів скоротилася на 7 одиниць.

Втрати російських окупантів: останні новини

У зоні ООС тривають гарячі бої наших героїв з росіянами. Особовий склад, танки, артилерійська система, броньовані машини – втрати ворога оновлюються у безперервному режимі.

Росіяни активно готуються до параду на 9 травня та хочуть здивувати світ своїм найкращим досягненням – утилізацією своїх військових в Україні. Їх кількість вже подолала позначку у 23 тисячі, а 1000 знищених танків яскраво довершують картину.

Наша артилерія завдала удару по позиціях ворога на Запоріжжі. Атака була успішною: наші воїна славно "покришили" ворогів.

Росіяни всіма силами намагаються поповнити свої втрати, але наразі не дуже успішно – повертатися в Україну відмовляються цілі військові частини, а контракт з російською армією та смерть в Україні починає приваблювати все менше росіян. 9 травня Путін може оголосити загальну мобілізацію, але це його не врятує – росіяни вже "вдарили" усім найкращим, що в них було.

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